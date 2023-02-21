جريح بإنقلاب سيارة على طريق عام ميروبا

جريح بإنقلاب سيارة على طريق عام ميروبا



أدى إنزلاق سيارة نوع رينو صباح اليوم على طريق عام بلدة ميروبا - كسروان إلى انقلابها إلى جانب الطريق وإصابة سائقها بجروح مختلفة.



وسارع عناصر الدفاع المدني إلى المكان وقدموا للجريح الإسعافات اللازمة ميدانيًا.