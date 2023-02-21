قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في النبعة

قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في النبعة

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مختلف مناطق المتن.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هوية المروج وتوقيفه. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته وهو المدعو:

- خ. ع. (مواليد عام 1998، سوري الجنسية) أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.



وبتاريخ 12/2/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة النبعة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون فضي تم ضبطها.



وبتفتيشه والدراجة تم ضبط:

- /4/ كبسولات بداخلها مادة الكوكايين باز زنة الواحدة حوالي /4،5/غ

- /9/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين باز زنة المظروف حوالي /1،7/ غ

- /5/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين Net زنة المظروف حوالي /1،7/غ

- /3/ أكياس فارغة كانت تحتوي على المخدرات

- مسدس حربي، وهاتف خلوي، ومبالغ مالية.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في العديد من مناطق المتن على متن الدراجة التي ضبطت بحوزته، كما اعترف أنه ينشط لصالح أحد التجار.



وتم حجز الدراجة النارية عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع والمضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.