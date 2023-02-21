الجيش: توقيف مطلوبَين بجرائم مختلفة في مدينة صيدا

توقيف مطلوبَين بجرائم مختلفة في مدينة صيدا



أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا المواطنَين (م.ف.) و(م.خ.) كون الأول مطلوباً بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم: إطلاق النار على محطة وقود، نقل أسلحة حربية من بيروت إلى الحوش – صور لمصلحة أحد المطلوبين، قيادة سيارة بلوحة مزورة، التجول من دون أوراق ثبوتية، حيازة أسلحة وذخائر. كما ضبطت في حوزة الثاني مسدساً وبندقية حربية وعدداً من المماشط.



وأكّدت قيادة الجيش في بيان أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.