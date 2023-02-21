الجيش: توقيف 3 أشخاص في القبّة (صور)

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة – طرابلس، المواطنَين (ب.م.) و(ج.ر.) لمشاركتهما في إشكال وقع اليوم في المنطقة المذكورة، وضبطت في حوزتهما عدداً من الرمانات اليدوية والمسدسات الحربية.كما أوقفت قوة من الجيش المواطن (ع.ع.) في المنطقة نفسها، كونه مطلوباً بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار، ولنشره صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها حاملاً سلاحاً حربياً، وضبطت مسدساً في حوزته.