قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

غادر منزله ولم يَعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود: عصام جريس أبو خليل (مواليد عام 1956، لبناني) الذّي غادر منذ حوالي 5 أيّام منزله الكائن في الحدت، ولم يَعُد لغاية تاريخه. مع العلم أنّه يعاني من اضطرابات عصبيّة.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر بعبدا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 921740-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.