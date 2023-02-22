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المعلومات توقف المعتدين على المزار الديني في شرق صيدا

المعلومات توقف المعتدين على المزار الديني في شرق صيدا



تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف وتوقيف الأشخاص الذين اعتدوا على مزار مغارة الزنكلية بين بلدتي عين الدلب والقرية شرقي مدينة صيدا قبل يومين.