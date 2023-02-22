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أقدم على عمليتي سرقة من داخل منزلين بواسطة الكسر والخلع وفصيلة شحيم توقفه
أمن وقضاء
2023-02-22 | 08:35
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أقدم على عمليتي سرقة من داخل منزلين بواسطة الكسر والخلع وفصيلة شحيم توقفه
أقدم على عمليتي سرقة من داخل منزلين بواسطة الكسر والخلع وفصيلة شحيم توقفه
بتاريخ 11-02-2023، إدعت لدى فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي في قوى الأمن الداخلي سيدة من الجنسية السورية ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ من المال ومصاغ ذهبية من داخل منزلها في بلدة عانوت، وهي عبارة عن /36،000،000/ ليرة لبنانية و/150/$ و/50/ يورو، و/102/غ من الذهب تقدر قيمتها بحوالي /8000/ دولار أميركي.
وعلى الفور، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر الفصيلة المذكورة، توصلت إلى كشف هوية المشتبه فيه وتحديد مكان تواجده وتوقيفه، ويدعى:
ع. ع. (من مواليد عام ١٩٦٨، لبناني)، وضبطت قسم من المسروقات.
وبالتحقيق معه، إعترف بسرقة منزل المدعية وأنه أقدم على بيع قسم من المصاغ الذهبية، كما صرح بقيامه بسرقة أخرى بتاريخ 09-01-2023 من داخل منزل في البلدة ذاتها بواسطة الكسر والخلع طالت مصاغًا ذهبية.
وأعيدت المسروقات إلى مالكتها، وأودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته.
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