وزير العدل أكد مبدأ فصل السلطات

وزير العدل أكد مبدأ فصل السلطات



أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في بيان تمسكه بإستقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله وحرصه المطلق على مكانة القضاء ومنعته وحقوق المتقاضين.