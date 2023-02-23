إتهامية بيروت رفضت تخلية سبيل 16 صرافاً غير شرعي

رئاسة القاضي ماهر شعيتو، قبل ظهر اليوم، قرارها القاضي برفض تخلية سبيل 16 من الصرافين غير الشرعيين، وإبقائهم قيد التوقيف بتهمة تبييض الأموال وم الصرافة من دون ترخيص والإساءة إلى مكانة الدولة المالية، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام".



وكانت الهيئة الاتهامية قد وضعت يدها على الملف بعد إستئناف النيابة العامة المالية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي قضى بترك الصرافين بموجب كفالات مالية وإصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من نمر.خ.