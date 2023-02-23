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رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك

أمن وقضاء
2023-02-23 | 06:22
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رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك
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رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك

مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وماريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير

ادعى المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش على حاكمِ مصرفِ لبنان رياض سلامه وشقيقِه رجا ومديرةِ مكتبِه ماريان الحويك وكل من يُظهِرُهُ التحقيقُ بجرائمِ تبييضِ أموالٍ وإختلاسٍ وتهربٍ ضريبيٍ وتزوير، بحسب معلومات للـLBCI.

سلامة ردّ على الادعاء في حديثٍ لرويترز مشدداً على انه بريءٌ من لائحةِ التهم الجديدة المنسوبة اليه.

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