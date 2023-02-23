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قرار عن الهيئة الاتهامية في الشمال في ملف منشآت النفط في طرابلس
أمن وقضاء
2023-02-23 | 10:43
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قرار عن الهيئة الاتهامية في الشمال في ملف منشآت النفط في طرابلس
قرار عن الهيئة الاتهامية في الشمال في ملف منشآت النفط في طرابلس
صدر بتاريخ 23/2/2023 قرار عن الهيئة الاتهامية في الشمال بالافراج عن المدير العام لمنشأة طرابلس للنفط هادي ا. وكيله المحامي سامر ا. ومسؤول دائرة التخزين محمد غ. ووكيله المحامي محمد غ. بكفالة ٢٠ مليون ليرة لكل منهما.
هذا مع العلم انهما قد احيلا بجرم اهمال وظيفي، فيما ابقت الهيئة الاتهامية على الموقوف الثالث ر. غ. وكان قد سبق لقاضي التحقيق الاول في الشمال ان ادعت على ثلاث اشخاص هم ز. سليمان وب . عيسى و م المصري بجرم الاثراء غير المشروع وهدر مال عام واهمال وظيفي.
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