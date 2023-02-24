إحباط عملية بيع فتاة قاصر من قبل والدتها وزوجها للعمل في مجال الدّعارة.. (فيديو)

إحباط عملية بيع فتاة قاصر من قبل والدتها وزوجها للعمل في مجال الدّعارة، ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف الضالعين في العملية بمؤازة من المجموعة الخاصّة.#الامن_أمانة #قوى_الامنhttps://t.co/6Sqe0waR1W pic.twitter.com/H3mrSahHNr
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 24, 2023
إحباط عملية بيع فتاة قاصر من قبل والدتها وزوجها للعمل في مجال الدّعارة، ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف الضالعين في العملية بمؤازة من المجموعة الخاصّة.#الامن_أمانة #قوى_الامنhttps://t.co/6Sqe0waR1W pic.twitter.com/H3mrSahHNr