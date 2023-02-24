قائد الجيش: للدعم الأميركي دوراً أساسياً في تمكين الجيش

قائد الجيش: للدعم الأميركي دوراً أساسياً في تمكين الجيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة DOROTHY SHEA، وجرى عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها في ظل الأزمة الراهنة، والاطلاع على سبل استمرار دعمها.



وأثنى أعضاء الوفد على احتراف الجيش وحُسن استخدامه للمساعدات الأميركية بما يعزز جهوزيته العملانية وتماسكه وقدرته على حفظ أمن لبنان واستقراره رغم الظروف الصعبة، مؤكدين ضرورة متابعة التعاون معه واستمرار تقديم المساعدات لتجاوز المرحلة الحالية.



وأكد العماد عون أن للدعم الأميركي دوراً أساسياً في تمكين الجيش من مواصلة تنفيذ مهماته، وتخفيف صعوبات الأزمة عن العسكريين.