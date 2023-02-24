ينشط بترويج المخدّرات في طرابلس...وشعبة المعلومات كشفته

ينشط بترويج المخدّرات في طرابلس...وشعبة المعلومات كشفته



توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مدينة طرابلس.



بناء عليه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية المروّج، ويدعى: ع. ع. ن. (مواليد عام 1972، فلسطيني).



بتاريخ 20-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في طرابلس، وبتفتيشه ضبط بحوزته /22/ مظروفًا بداخله مادة الهيرويين، مبلغ مالي وهاتف خلوي.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في طرابلس.



أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.