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بعد حادث اوتوستراد شكا المروّع ووفاة 3 أشخاص... إلقاء القبض على سائق الشاحنة
أمن وقضاء
2023-02-24 | 09:28
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بعد حادث اوتوستراد شكا المروّع ووفاة 3 أشخاص... إلقاء القبض على سائق الشاحنة
بعد حادث اوتوستراد شكا المروّع ووفاة 3 أشخاص... إلقاء القبض على سائق الشاحنة
تمكّن عناصر من الجمارك عند معبر المصنع الحدودي من إلقاء القبض على سائق شاحنة النقل (وهو سوري الجنسية) التي وقع حادثٌ فجر اليوم بينها وبين سيارة كان على متنها ٥ طلاب، على اوتوستراد شكا/طرابلس، بحسب معلومات للـLBCI، وقد فارق ٣ من الطلاب الحياة.
وستتولى مفرزة سير أميون التحقيق مع السائق، على أن يتم تحويله الى القضاء المختص.
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