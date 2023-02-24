الجيش: دهم منازل مطلوبين وضبط سيارات مسروقة وممنوعات في حورتعلا وبريتال

بتاريخ 24/2/2023، نفذت قوة من الجيش في بلدتي حورتعلا وبريتال في البقاع عمليات دهم لمنازل مطلوبين بجرائم الخطف وإطلاق النار وتجارة المخدرات وسرقة السيارات، وضبطت 3 سيارات مسروقة وكمية من المخدرات والذخائر الحربية، وأعتدة عسكرية ومعدات لسرقة المنازل والسيارات.وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.