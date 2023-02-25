حريق كبير داخل مستودع في منطقة الروضة- المتن

تمكن عناصر من الدفاع المدني من السيطرة على النيران التي اندلعت ظهر اليوم داخل مستودع للدراجات النارية في نيو الروضه /المتن.وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في تمام الساعة ١٢،٠٠ ظهراً بلاغاً يفيد عن اندلاع النيران داخل مستودع للدراجات النارية في الطبقة الارضية ضمن مبنى سكني مؤلف من ٥ طبقات في نيو الروضه/ المتن.وقد توجه العناصر على الفور الى الموقع المحدد وباشروا تنفيذ عمليات الإطفاء بالسرعة للقصوى واخلاء المبنى من السكان.وقد حضر العميد خطار لمعاينة سير العمليات التي تمت وسط ظروف دقيقة جداً نظراً لاحتواء المستودع على مواد خطرة سريعة الاشتعال (زيوت، بنزين، قطع غيار للدراجات النارية، إطارات...). استقدمت التعزيزات من ٩ مراكز مجاورة (اليات الإطفاء وسلم الإطفاء). وتوزع العناصر على ٥ منافذ للمستودع لتطويق الحريق من كافة جوانبه. وقد تمت السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى الطوابق العليا من المبنى.واقتصرت الاضرار على الماديات، في حين انه سجل وقوع اصابتين في صفوف العناصر ، وقد نقل احدهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في حين عولج الآخر في موقع الحريق.