حريق هائل في معمل للدهانات في بلدة زفتا

حريق هائل في معمل للدهانات في بلدة زفتا

شب حريق هائل في معمل ديبكو للدهانات في بلدة زفتا في الجنوب.



وعلى الأثر، حضرت عناصر الدفاع المدني وتعمل على اخماد الحريق الذي غطى دخانه سماء المنطقة .