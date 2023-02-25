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قوى الأمن تنعي شهيدها الرقيب أوّل سماح حسام الدين
أمن وقضاء
2023-02-25 | 07:52
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قوى الأمن تنعي شهيدها الرقيب أوّل سماح حسام الدين
نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شهيدها الرقيب أول سماح حسام الدين، الذي استشهد بتاريخ 25-02-2023، بعد إصابته بطلق ناري خلال عمليّة مطاردة لأحد السارقين في الكرنتينا.
والشهيد سماح عصام الدين من مواليد 21-09-1992/ بعقلين
- عازب
- دخل السلك بتاريخ 18-3-2012
- رُقي الى رتبة دركي بتاريخ 18-07-2012، وإلى رتبة عريف بتاريخ 1-06-2016، وإلى رتبة رقيب بتاريخ 31-12-2020، وإلى رتبة رقيب أوّل بعد الاستشهاد
- خدم في فوج الطوارئ في شرطة بيروت، وفصيلة الرملة البيضاء، ومفرزة استقصاء بيروت
- حائز على أوسمة: الجرحى، والاستحقاق اللبناني درجة رابعة، وميداليّتي الأمن الداخلي، والجدارة، والميداليّة العسكريّة
- حائز على 16 تنويها من المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وتنويه صادر عن قائد شرطة بيروت.
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