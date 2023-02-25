قوى الأمن تنعي شهيدها الرقيب أوّل سماح حسام الدين

نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شهيدها الرقيب أول سماح حسام الدين، الذي استشهد بتاريخ 25-02-2023، بعد إصابته بطلق ناري خلال عمليّة مطاردة لأحد السارقين في الكرنتينا.



والشهيد سماح عصام الدين من مواليد 21-09-1992/ بعقلين



- عازب



- دخل السلك بتاريخ 18-3-2012



- رُقي الى رتبة دركي بتاريخ 18-07-2012، وإلى رتبة عريف بتاريخ 1-06-2016، وإلى رتبة رقيب بتاريخ 31-12-2020، وإلى رتبة رقيب أوّل بعد الاستشهاد



- خدم في فوج الطوارئ في شرطة بيروت، وفصيلة الرملة البيضاء، ومفرزة استقصاء بيروت



- حائز على أوسمة: الجرحى، والاستحقاق اللبناني درجة رابعة، وميداليّتي الأمن الداخلي، والجدارة، والميداليّة العسكريّة



- حائز على 16 تنويها من المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وتنويه صادر عن قائد شرطة بيروت.