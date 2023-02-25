تدابير سير يوم غد في صيدا

تدابير سير يوم غد في صيدا بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لاستشهاد معروف سعد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن مسيرة ستنطلق الساعة 10,00 من يوم الأحد 26-2-2023، من أمام النصب التذكاري للشهيد معروف سعد، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والأربعين لاستشهاده، وذلك من محلّة البوابة الفوقا - صيدا، وصولاً إلى ساحة النجمة-صيدا. لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، ولحين انتهاء المسيرة، اتخاذ تدابير السير التالية:



- إخلاء المسلكَين ومنع وقوف السيارات من محلّة تقاطع "الراهبات" باتجاه شارع رياض الصلح، وصولاً إلى ساحة النجمة، وبالعكس.



- تحويل السير من ساحة الشهداء نزولاً باتجاه الكورنيش البحري.



- منع المرور على الطريق المؤدي إلى ساحة النجمة من تقاطع الزعتري (جامع الزعتري)، وتحويل السير باتجاه الكورنيش البحري.



- تحويل السير المتّجه من دوار السعودي إلى ساحة النجمة باتجاه جامع الزعتري.



وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.