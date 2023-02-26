مصدر من أمن الدّولة: نأسف لاستشهاد عنصر من "الأمن الداخليّ" على يد أحد السارقين

مصدر من أمن الدّولة يعرب عن أسفه لاستشهاد عنصر من الأمن الداخليّ على يد أحد السارقين: التعاون بين الأجهزة يجسّد الوحدة الحقيقيّة بين حماة الأمن



أعرب مصدرٌ من أمن الدّولة عن أسفه لاستشهاد عنصر من قوى الأمن الداخليّ صباح السبت على يد أحد السارقين.



وكشف عن رضى المديريّة العامّة لأمن الدّولة عن التعاون الذي حصل بين عناصرها وعناصر استقصاء قوى الأمن في تطويق السارق، إذ عمل عناصر من أمن الدّولة - مكتب بيروت، على الردّ على نيران الأخير، فأردوه جريحاً، قبل تسليمه إلى قوى الأمن الداخليّ بغية استكمال تحقيقهم.



ختم المصدر قائلاً: "لعلّ هذا التعاون بين الأجهزة، يجسّد الوحدة الحقيقيّة بين حماة الأمن، وحفاظهم على سلامة المواطنين".