العثور على جثة في سهل بلدة النبي رشادة

العثور على جثة سوري في النبي رشادة البقاعية..

تمّ العثور فجر اليوم في سهل بلدة النبي رشادة، غرب بعلبك، على جثة سوري مجهول الهوية، لقبه "أبو عضل"، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك.



وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.