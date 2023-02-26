الجيش: توقيف 3 مطلوبين في الحازمية لإقدامهم على ترويج المخدرات

الجيش: التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 25 / 2 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحازمية - بعبدا المواطن (ح.س.) لإقدامه على ترويج المخدرات لصالح أحد المتاجرين بها ونقلها من البقاع إلى بيروت، وضبطت في حوزته كمية منها. كما أوقفت الدورية المواطن (د.ش.) وزوجته (ن.خ.) لإقدامهما على شراء المخدرات من المذكور (ح.س.) بهدف ترويجها وتعاطيها، وضبطت في حوزتهما كمية منها إضافة إلى أسلحة وأعتدة وذخائر حربية.



وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.