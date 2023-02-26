توقيف جميع المتورطين في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي... وهذا ما ضُبط في منزل الرأس المدبّر (فيديو)

شعبة المعلومات توقف جميع المتورطين في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي وتكشف مكان الجثة، وتضبط مستودعاً داخل منزل الرأس المدبّر للعملية يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر#قوى_الامنhttps://t.co/GhDABn7px4 pic.twitter.com/3KeowLnTC1
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 26, 2023
شعبة المعلومات توقف جميع المتورطين في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي وتكشف مكان الجثة، وتضبط مستودعاً داخل منزل الرأس المدبّر للعملية يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر#قوى_الامنhttps://t.co/GhDABn7px4 pic.twitter.com/3KeowLnTC1