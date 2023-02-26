خطف مواطن في زحلة!

إليكم تفاصيل ما حصل...

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن 4 مسلحين مجهولين على متن سيارة نوع شيروكي مجهولة باقي المواصفات أقدموا على خطف المواطن م.إ.م. (24 سنة) وذلك الساعة الخامسة والنصف من محلة كسارة طلعة سوبر جوس، بينما كان على متن سيارته نوع Mercedes GCLASS لون ابيض رقم 7182 M.