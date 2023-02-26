القاضية غادة عون لـ"الأحد مع ماريو": سأدّعي على النائب حواط

القاضية غادة عون: لم أدع على المصرف المركزي بل على حاكم المصرف المركزي ومجلس المصرف المركزي السابق

ردّت القاضية غادة عون على كلام النائب زياد حواط ضمن برنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI، معلنة أنها ستدّعي على النائب حواط.



وقالت عون في مداخلة ضمن برنامج "الأحد مع ماريو": "أنا أقوم بعملي وبضميري"، مشيرة الى أن لا يجوز التطاول على قاض يقوم بواجباته.



ولفتت الى أنها من أول الناس الذين ادعوا على أشخاص في التيار الوطني الحر.



وقالت: "انا لم أدع على المصرف المركزي بل على حاكم المصرف المركزي ومجلس المصرف المركزي السابق".



