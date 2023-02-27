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الرأس المدبّر لعملية سرقة محل لتحويل الأموال في عكار في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2023-02-27 | 02:31
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الرأس المدبّر لعملية سرقة محل لتحويل الأموال في عكار في قبضة شعبة المعلومات
بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 15-2-2023 وفي محلة بزبينا - قضاء عكار، أقدم مجهولون ملثّمون وبحوزتهم أسلحة حربية على الدخول إلى محل لتحويل الأموال بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخله مبلغًا ماليًا قُدّر بحوالى /9,000/ دولار أميركي و/20/ مليون ليرة لبنانية بالإضافة الى /25/ هاتفا خلويا، وأثناء فرارهم أقدموا على إطلاق عيارين ناريين من أسلحتهم.
وعلى أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تحديد هوية الرأس المدبّر لعملية السرقة، ويدعى: ع. ه. (مواليد عام 2002، لبناني).
وبتاريخ 16-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة البرج أسفر عن توقيفه، وبتفيش منزله ضبطت السلاح الحربي الذي استخدمه في عملية السرقة، وهو نوع كلاشينكوف مع ممشط و/12/ طلقة صالحة للاستعمال.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالاشتراك مع آخرين بتنفيذ عملية سرقة محل تحويل الأموال بواسطة الكسر والخلع في محلة بزبينا، وأنهم أثناء خروجهم من المحل تفاجؤوا بسيارة توقفت أمامهم فأقدموا على إطلاق النار، واتجهوا بعدها إلى منزل أحدهم وقاموا بتقاسم الأموال والهواتف الخلوية فيما بينهم.
وتم استرجاع قسم من الأموال والهواتف الخلوية، وسُلِّمَت إلى صاحبها.
وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
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