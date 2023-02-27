الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محافظ بيروت أحال على القاضي ابراهيم شكاوى بحق عدد من أصحاب مولدات الكهرباء في بيروت

أمن وقضاء
2023-02-27 | 08:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محافظ بيروت أحال على القاضي ابراهيم شكاوى بحق عدد من أصحاب مولدات الكهرباء في بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
محافظ بيروت أحال على القاضي ابراهيم شكاوى بحق عدد من أصحاب مولدات الكهرباء في بيروت

محافظ بيروت أحال على القاضي ابراهيم شكاوى بحق عدد من أصحاب مولدات الكهرباء في بيروت

أحال محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود على النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم شكاوى بحق عدد من أصحاب مولدات الكهرباء (الاشتراك) في مدينة بيروت، حيث جاء في الشكوى الأولى ما يلي:

 - بناء على الكشف الذي قامت به المراقب التابعة لمصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، على المولد الكهربائي الخاص (اشتراك) للتثبت من تركيب العدادات للمشتركين لديهم، تبين أن صاحب المولد المخالف ، يستثمر مولدا كهربائيا خاصا قبالة ميني ماركت كساب منطقة المزرعة العقارية- في عقار خاص دون مسوغ قانوني، ولم يتقيد بمضمون القرار رقم 40/1/أ.ت. تاريخ 7/10/2021 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة، الذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة – اشتراك، وعلى نفقتهم الخاصة، تركيب عدادات للمشتركين لديهم، كما لا يلتزم التسعيرة التوجيهية الشهرية المحددة، التي يصدرها وزير الطاقة والمياه دورياً.

علماً أنه بتاريخ 15/11/2022، تم توجيه إنذار تحت رقم 6606 بحقه بسبب عدم التزامه ما ورد أعلاه، كما لم يبرز المستندات ذات الصلة.

ولما كان يقتضي، عملاً بالقرار رقم 2 والقرار رقم 40/1/أ.ت والكتاب رقم 9085/و المنوه عنه أعلاه، إلزامه تركيب العدادات للمشتركين لديه على نفقته الخاصة، و اعتماده الأسعار التوجيهية الشهرية التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلو واط ساعة، وعدم قطع التيار الكهربائي عن أي من المشتركين لديه، والاستمرار بإدارة المولد و تزويدهم بالطاقة الكهربائية الاحتياطية، وإبراز الموافقة المطلوبة لجهة تركيز المولد، بالإضافة إلى التقيد بمضمون البلاغ المنوه عنه أعلاه، المتضمن وجوب الامتناع فوراً بصورة نهائية عن استعمال أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة البلدية لتمديد الشبكات الكهربائية التابعة لمولده، وتأمين شروط السلامة العامة الحماية من المخاطر والحريق للمولدات وتوابعها، وذلك بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

أما فيما يتعلق بالشكوى الثانية جاء فيها، أنه ومن خلال الجولات التفتيشية للمراقبين التابعين لقسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، على مولدات كهرباء خاصة (اشتراك) وتمديداتها للتثبت من تقيد أصحابها و مستثمريها بمضمون البلاغ عدد 6731/2022 تاريخ 18/8/2022، المتضمن وجوب الامتناع فوراً وبصورة نهائية عن استعمال أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة البلدية لتمديد الشبكات الكهربائية التابعة لمولداتهم، ووجوب التصريح عن التمديدات الحالية القائمة والاستحصال على الترخيص اللازم ذات الصلة وفقاً للأصول القانونية، قد تبيّن أن عددا من أصحاب المولدات المخالفين، لم يلتزموا امضمون البلاغ المذكور، بحيث أن تمديدات الكابلات العائدة لمولداتهم على أعمدة الإنارة الكائنة في محلتي السيوفي والسوديكو– منطقة الاشرفية، تشكل خطراً على الجوار، كون هذه الأعمدة أصبحت آيلة للسقوط على الطريق العام، وبالتالي أصبحت مصدر خطر داهم على السلامة العامة وعلى حركة المرور، علماً أنه بتاريخ 12/9/2022، تمت مراسلتكم بموجب الكتاب عدد 7320/2022 المتضمن مخالفات أحد هؤلاء المخالفين المطلوب إلزامه تركيب العدادات للمشتركين لديه على نفقته الخاصة واعتماد الأسعار التوجيهية الشهرية التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه، ونقل المولد من الأملاك العامة الى الأملاك الخاصة وإبراز الموافقات المطلوبة.

ولما كان يقتضي عملاً بمضمون البلاغ المنوه عنه أعلاه، وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، إلزام السادة أصحاب المولدات المخالفين، بوجوب التقيد بالكتاب عدد 7320/2022 تاريخ 12/9/2022 المنوه عنه أعلاه، و بإزالة تمديدات الشبكات الكهربائية التابعة لمولداتهم عن أعمدة الكهرباء والإنارة بصورة فورية، بسبب تعريضها لأضرار جسيمة من جراء تحميلها هذه التمديدات والكابلات عشوائياً، مما ينذر بسقوطها، وبالتالي تعريض السلامة العامة لخطر مباشر.

وأمل المحافظ عبود من النائب العام المالي إجراء المقتضى القانوني اللازم بحق هؤلاء المخالفين التي وردت اسماؤهم في تلك الشكاوى".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

بيروت

الكهرباء

LBCI التالي
الرأس المدبّر لعملية سرقة محل لتحويل الأموال في عكار في قبضة شعبة المعلومات
القاضية غادة عون لـ"الأحد مع ماريو": سأدّعي على النائب حواط
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-06

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: نأسف لانقطاع المياه بسبب انقطاع الكهرباء

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-02

محافظ بيروت: للإمتناع فوراً عن إستعمال أعمدة الكهرباء لتمديد الشبكات الكهربائية التابعة للمولدات الخاصة

LBCI
آخر الأخبار
05:44

مريضة بحاجة ماسّة لبلاكيت ولوحدات دم من فئة O+ في مستشفى الجامعة الاميركية بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:01

"مياه بيروت وجبل لبنان": تصليح العطل في خط الضخ الرئيسي وتحويل الطريق قبالة سوبرماركت توفير في الأوزاعي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:13

توقيف المشاركين في خطف أحد المواطنين في البقاع

LBCI
أمن وقضاء
02:31

الرأس المدبّر لعملية سرقة محل لتحويل الأموال في عكار في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-26

القاضية غادة عون لـ"الأحد مع ماريو": سأدّعي على النائب حواط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-26

تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2022-12-28

وزارة الصحة : سحب الطبخة المزورة من المستحضر METHOTREX 50 MG (METHOTREXATE) الخاص بالسرطان من الاسواق

LBCI
أخبار دولية
2023-01-13

هزّة أرضية ضربت المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية

LBCI
منوعات
2023-02-26

تعرضت لأزمة قلبية... وفاة طالبة مصرية بعد تعرضها للتنمر

LBCI
آخر الأخبار
15:22

الياس لـ"عشرين 30": الرقابة في لبنان فيما خص الزلازل ضعيفة في كل المناطق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

هكذا سُرق جزء من أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

صفحة جديدة بين تركيا ومصر

LBCI
أخبار دولية
13:57

النيران تلتهم قرى نابلس.. والفلسطينيون يستذكرون النكبة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

للمرة الاولى.. وزير الخارجية المصرية سامح شكري في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

عودة بالتاريخ الى "النكبة" الأولى..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

خلال خمس ساعات مخابرات الجيش حررت المخطوف ميشال مخول ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في النبعة وبرج حمود يعيشون من قلة الموت ... احذروا التشققات والرطوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بدل الإنتاجية: هل ذهب مع الريح؟

LBCI
أخبار لبنان
13:46

الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل تفوز على منافسها في مرحلة الـduel في ذا فويس كندا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:13

ناديا شربل تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة جداً.. وكيف عايدتها والدتها كارين رزق الله؟ (صورة)

LBCI
اخبار البرامج
06:53

تسرّع القلب... ما هي الأعراض والأسباب؟

LBCI
أخبار لبنان
05:00

اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء..

LBCI
خبر كاذب
11:16

فيديو منتشر لانفجار مائي... اليكم حقيقته!

LBCI
صحف اليوم
00:14

سلامة يورّط 12 مصرفاً عالمياً ولبنانياً في "التبييض".. و"مفاجأة" في الأيام المقبلة (نداء الوطن)

LBCI
فنّ
03:30

نادين الراسي في رسالة اشتياق لابنها: "انتبه ع حالك كرمالي"

LBCI
خبر عاجل
02:28

وزير التربية قبيل دخوله جلسة مجلس الوزراء: لن يكون هناك الغاء للامتحانات الرسمية ولدينا خطة للتعويض على طلاب المدارس الرسمية

LBCI
أخبار دولية
08:17

إردوغان يعتذر...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة