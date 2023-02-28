قوى الأمن: توقيف مطلوب بكمين في بشامون وضبط مبلغ مالي ضخم و3 كلغ كوكايين

قوى الأمن: توقيف مطلوب بكمين في بشامون وضبط مبلغ مالي ضخم و3 كلغ كوكايين



في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لعناصر المكتب المذكور عن وجود أحد المطلوبين في بلدة بشامون، ويدعى: و.ص. (مواليد عام 1973، لبناني الجنسية) وهو مطلوب للقضاء بموجب 5 مذكرات توقيف بجرم مخدرات.



وبتاريخ 11-2-2023، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت عناصر المجموعة الخاصة من تحديد مكانه وتوقيفه بكمين محكم، على متن سيارته.



وبتفتيشه والسيارة، عثر على مبلغ 90 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى أوراق ثبوتية مزورة، وهواتف خلوية.



وبتفتيش مكان إقامته في بلدة بشامون، تم ضبط 3 كلغ من مادة الكوكايين، ومواد مخدرة أخرى.



والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.