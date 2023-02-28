قتل طليقته عند مدخل جبل محسن بطرابلس وأمن الدولة توقفه

قتل طليقته عند مدخل جبل محسن بطرابلس

قام المدعو "ع.س" وهو مؤهل متقاعد في قوى الأمن الداخلي باطلاق النار من بندقية صيد على طليقته من آل الحمصي عند مدخل جبل محسن بطرابلس، مما أدى إلى مقتلها على الفور.