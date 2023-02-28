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وفاة سورية وطفلها في حريق في مخيم الشفق في عرسال

وفاة سورية وطفلها في حريق في مخيم الشفق في عرسال



قضت النازحة السورية ب.ي (31 عامًا) وطفلها أ.ي (5 سنوات) جراء حريق إلتهم خيمتهما بالكامل في مخيم الشفق في عرسال في البقاع الشمالي في المخيم.



وما زالت أسباب الحريق مجهولة.