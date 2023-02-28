دورية لأمن الدولة توقف سوريا لسرقته دراجة نارية في الوزاني

أوقفت دورية من أمن الدولة مكتب مرجعيون حاصبيا، بناء لاشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات السوري م. ح . بجرم الاشتراك بسرقة دراجة نارية عائدة للمدعو غ. ا . (لبناني الجنسية) من امام منزله في بلدة الوزاني قضاء مرجعيون ، كما تم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق القاصرين ر.ح. وم. ص. بجرم القيام باحضار الدراجة النارية من امام منزل المدعو غ. أ وتخبئتها في مكان عمل السوري م. ح.