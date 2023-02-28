قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وتزوير تأشيرات سفر... هل وقعتم ضحية أعماله؟

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ع. ك. (من مواليد عام 1982، لبناني) بجرم احتيال وتزوير تأشيرات سفر وإيهام مواطنين بتأمين لجوء إلى دولٍ أوروبية عبر المفوضيّة السّاميّة للأمم المتّحدة.



لذلك، طلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى قسم المباحث الجنائية المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائية، الكائن في مبنى وزارة العدل - بيروت، أو الاتصال على الرقم: 424336-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.