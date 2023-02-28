توقيف سوري... وهذا ما ضُبِط في سيّارته

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، ونتيجة للتحريّات والاستقصاءات، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 13-2-2023، من ضبط سيّارة "ب أم" لون أبيض زجاجها حاجب للرؤية ومن دون لوحات، يقودها المدعو: ع. خ. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري).



وقد ضُبِطَ في داخل السّيّارة كابل نحاسي قُطِعَ عن أحد أعمدة الكهرباء، بندقية صيد، قناع للوجه، وآلة لفرم الحشيش.



وأوقف (ع. خ.) وأودع والسّيّارة والمضبوطات فصيلة البدّاوي، للتوسّع بالتحقيق معه وإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.