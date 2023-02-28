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تفاصيل جديدة بشأن قضيّة خطف الشيخ أحمد الرفاعي وقتله (صور)

أمن وقضاء
2023-02-28 | 11:50
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تفاصيل جديدة بشأن قضيّة خطف الشيخ أحمد الرفاعي وقتله (صور)
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تفاصيل جديدة بشأن قضيّة خطف الشيخ أحمد الرفاعي وقتله (صور)

الجيش اللبناني: متابعة قضية خطف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وقتله

عثر الجيش اللبناني على مخزن أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وأجهزة اتصال وأقنعة وقفازات ومستندات شخصية وذلك داخل غرفة سرية في مدرسة الأندلس العائدة إلى الموقوف يحيى الرفاعي وداخل منزل المواطن (م.ع.) في بلدة القرقف وعلى  على المسدس الذي استخدمه الجاني لقتل الشيخ أحمد الرفاعي.

وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "في سياق جهود مديرية المخابرات المستمرة لمتابعة قضية خطف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وقتله وكشف الملابسات المحيطة بالقضية، عمدت المديرية بعد سلسلة من التقصيات إلى تنفيذ عمليتين ميدانيتين بتاريخ 27/2/2023، أفضت الأولى إلى العثور على مخزن أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وأجهزة اتصال وأقنعة وقفازات ومستندات شخصية وذلك داخل غرفة سرية في مدرسة الأندلس العائدة إلى الموقوف يحيى الرفاعي وداخل منزل المواطن (م.ع.) في بلدة القرقف. 

أفضت العملية الثانية إلى العثور على المسدس الذي استخدمه الجاني لقتل الشيخ أحمد الرفاعي إضافة الى لوحات السيارات التي استُخدمت في عملية الخطف، وجميعها كانت مغلفة بأكياس من النايلون ومطموره داخل حفرة في قطعة أرض قرب منزل الموقوف يحيى الرفاعي.

يتواصل التحقيق الجنائي اللازم استناداً إلى إشارة القضاء المختص".
 

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