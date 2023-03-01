العثور على جثة شاب مصابة بطلق ناري في دير الزهراني

العثور على جثة شاب مصابة بطلق ناري في دير الزهراني

عثر صباح اليوم على جثة المدعو م.ش. (مواليد 1991) مصابة بطلق ناري أمام منزله في دير الزهراني وهو من بلدة جرجوع، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.



وعلى الفور باشرت عناصر القوى الامنية تحقيقاتها.