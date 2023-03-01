حواط: تقدمت بشكوى ضد غادة عون

تقدمت بواسطة وكيلي المحامي غابي جرمانوس بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي بوجه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لاخلالها بما يفرضه قانون القضاء العدلي من موجبات ترتبط بسلوكية القاضي ولمخالفتها أحكام المادة ٣٩ من الدستور اللبناني . pic.twitter.com/4PT2O3gwhI
— Ziad Hawat (@ziad_hawat) March 1, 2023
تقدمت بواسطة وكيلي المحامي غابي جرمانوس بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي بوجه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لاخلالها بما يفرضه قانون القضاء العدلي من موجبات ترتبط بسلوكية القاضي ولمخالفتها أحكام المادة ٣٩ من الدستور اللبناني . pic.twitter.com/4PT2O3gwhI