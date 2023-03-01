حواط: تقدمت بشكوى ضد غادة عون

شكوى من النائب زياد حواط ضد القاضية غادة عون

أعلن النائب زياد حواط أنه تقدم بشكوى ضد القاضية غادة عون.



وقال حواط في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تقدمت بواسطة وكيلي المحامي غابي جرمانوس بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي بوجه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لاخلالها بما يفرضه قانون القضاء العدلي من موجبات ترتبط بسلوكية القاضي ولمخالفتها أحكام المادة ٣٩ من الدستور اللبناني".