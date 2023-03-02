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قوى الأمن: توقيف شخصين يروجان المخدرات بالجرم المشهود في جدرا

أمن وقضاء
2023-03-02 | 04:03
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قوى الأمن: توقيف شخصين يروجان المخدرات بالجرم المشهود في جدرا
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قوى الأمن: توقيف شخصين يروجان المخدرات بالجرم المشهود في جدرا

قوى الأمن: توقيف شخصين يروجان المخدرات بالجرم المشهود في جدرا

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الإستعلامية والميدانية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توصلت إلى تحديد هوية مروجي مخدرات ينشطان بعمليات الترويج في محلة سبلين - وادي الزينة، وهما كل من:
ح. م. (مواليد عام 1987، فلسطيني)
م. ش. خ. (مواليد عام 2000، فلسطيني/سوري).

وبتاريخ 28-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة جدرا أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون أسود تم ضبطها.

وبتفتيشهما والدراجة ومكان إقامتهما في محلة سبلين، تم ضبط:
- كمية من مادتي الهيروين وحشيشة الكيف.
- /270/ حبة مخدرة من أنواع مختلفة (كبتاغون، ترامادول، ترامال، نيودول)
 - أكياس نايلون فارغة تستخدم في توضيب المخدرات، أوراق لف سجائر، سكين ست طقات عدد /2/، مبلغ مالي.

وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في المناطق التالية: سبلين، وادي الزينة، جدرا وكورنيش صيدا البحري.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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