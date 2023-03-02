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مفرزة إستقصاء الجنوب أوقفت شخصًا في مركبا حاول قتل إبنته

مفرزة إستقصاء الجنوب أوقفت شخصًا في مركبا حاول قتل إبنته



أوقفت دورية من مفرزة إستقصاء الجنوب المدعو "س. ح." في مركبا قضاء مرجعيون بجرم محاولة قتل إبنته بإطلاق النار عليها من مسدس حربي وإصابتها في فخذها الأيمن.



وسلم المتهم مع المسدس المضبوط إلى الجهات الأمنية بناء لإشارة القضاء المختص، فيما نقلت الفتاة إلى المستشفى.



ولم يكشف عن الأسباب التي حدت بالأب على محاولة قتل إبنته.