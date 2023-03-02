توقيف مطلوب وضبط أسلحة وذخائر في بلدة السفيرة ــ الضنية

توقيف مطلوب وضبط أسلحة وذخائر في بلدة السفيرة ــ الضنية



دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة السفيرة ــ الضنية وأوقفت المواطن (م.ع.)، وضبطت أسلحة حربية وذخائر مختلفة داخل منزله.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.