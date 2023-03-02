إخبار من الأسمر وحبشي وكرم ضدّ "القرض الحسن"

إخبار من الأسمر وحبشي وكرم ضدّ "القرض الحسن"













تقدم النواب سعيد الأسمر وأنطوان حبشي وفادي كرم (عبر وكيله المحامي أنطوان شحادة) بإخبار إلى النيابة العام التمييزية في لبنان ضد مؤسسة القرض الحسن، مفنّدين الأسباب القانونية الموجبة.