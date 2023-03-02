الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعميم صورة موقوفَين ينشطان بعمليات النشل على متن دراجة آلية... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
أمن وقضاء
2023-03-02 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
تعميم صورة موقوفَين ينشطان بعمليات النشل على متن دراجة آلية... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين ينشطان بعمليات النشل على متن دراجة آلية
نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي تقوم بها مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية للحدّ من عمليات النشل التي تطال العديد من المواطنين، توصّلت إلى كشف هوية شخصين ينشطان بهذه العمليات على متن دراجة آلية، وتحديد مكان تواجدهما.
وبناء عليه، قامت قوة من هذه المفرزة بمداهمة مكان إقامتهما في محلة الرويسات وألقت القبض عليهما، وهما كل من:
- ع. ف. (مواليد عام 1998، لبناني)
- ا. ح. (مواليد عام 2002، لبنانية)
وضبطت دراجة آلية لون فضي و3 هواتف خليوية.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما سويّا على عمليات نشل عدة على متن الدراجة التي جرى ضبطها. كما صرّح (ع. ف.) بقيامه منفرداً بعمليات نشل عدة وبتعاطيه المخدّرات، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وقد تعرف إليهما عدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية أعمالهما، واتخذوا بحقهما صفة الادعاء الشخصي.
وقد سلمت الهواتف الخلوية لأصحابها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.
لذلك وبناءً على إشارة القضاء، عممت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وطلبت من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة وتعرّفوا عليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، أو 897109-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
موقوفَين
ينشطان
بعمليات
النشل
دراجة
آلية...
وقعتم
أعمالهما؟
التالي
إميل رحمه ومحمد رستم تقدما بوكالتهما عن اللواء ابراهيم بدعوى ضد خالد ضاهر وعميد حمود
إخبار من الأسمر وحبشي وكرم ضدّ "القرض الحسن"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2022-12-28
تعميم صورة موقوف بجرائم سلب.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
2022-12-28
تعميم صورة موقوف بجرائم سلب.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
أمن وقضاء
2023-02-28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وتزوير تأشيرات سفر... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
2023-02-28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وتزوير تأشيرات سفر... هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
أمن وقضاء
2023-01-06
عصابة نفّذت أكثر من ١٠٠ عملية سرقة دراجة آلية في قبضة شعبة المعلومات (صورة)
أمن وقضاء
2023-01-06
عصابة نفّذت أكثر من ١٠٠ عملية سرقة دراجة آلية في قبضة شعبة المعلومات (صورة)
0
أمن وقضاء
2022-12-23
تعميم صورة مشتبه بهما بارتكاب جرائم سرقة وسلب درّاجات آليّة أوقفتهما شعبة المعلومات..هل من وقع ضحيّة أعمالهما؟
أمن وقضاء
2022-12-23
تعميم صورة مشتبه بهما بارتكاب جرائم سرقة وسلب درّاجات آليّة أوقفتهما شعبة المعلومات..هل من وقع ضحيّة أعمالهما؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مذكرة رد من القاضية عون للقاضيين عبود وعويدات
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مذكرة رد من القاضية عون للقاضيين عبود وعويدات
0
أمن وقضاء
10:49
ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
10:49
ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
0
أمن وقضاء
10:13
الجيش: توقيف مطلوبَين في صحراء الشويفات
أمن وقضاء
10:13
الجيش: توقيف مطلوبَين في صحراء الشويفات
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ما هي التسوية الرئاسية المعروضة فرنسيا والمرفوضة سعوديا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ما هي التسوية الرئاسية المعروضة فرنسيا والمرفوضة سعوديا؟
0
أخبار دولية
14:08
ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلاً
أخبار دولية
14:08
ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلاً
0
أخبار دولية
08:31
باريس تصف تخصيب إيران لليورانيوم بأنه "مقلق جدًا"
أخبار دولية
08:31
باريس تصف تخصيب إيران لليورانيوم بأنه "مقلق جدًا"
0
فنّ
2023-03-01
كانت بمثابة "متنفس" لها... شاكيرا تخرج عن صمتها بعد إصدار الأغنية ضدّ بيكيه
فنّ
2023-03-01
كانت بمثابة "متنفس" لها... شاكيرا تخرج عن صمتها بعد إصدار الأغنية ضدّ بيكيه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
3
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
4
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
5
فنّ
05:13
فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)
فنّ
05:13
فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)
6
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
8
صحف اليوم
00:05
نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:05
نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store