تعميم صورة موقوفَين ينشطان بعمليات النشل على متن دراجة آلية... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين ينشطان بعمليات النشل على متن دراجة آلية

نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي تقوم بها مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية للحدّ من عمليات النشل التي تطال العديد من المواطنين، توصّلت إلى كشف هوية شخصين ينشطان بهذه العمليات على متن دراجة آلية، وتحديد مكان تواجدهما.



وبناء عليه، قامت قوة من هذه المفرزة بمداهمة مكان إقامتهما في محلة الرويسات وألقت القبض عليهما، وهما كل من:



- ع. ف. (مواليد عام 1998، لبناني)

- ا. ح. (مواليد عام 2002، لبنانية)



وضبطت دراجة آلية لون فضي و3 هواتف خليوية.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما سويّا على عمليات نشل عدة على متن الدراجة التي جرى ضبطها. كما صرّح (ع. ف.) بقيامه منفرداً بعمليات نشل عدة وبتعاطيه المخدّرات، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد تعرف إليهما عدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية أعمالهما، واتخذوا بحقهما صفة الادعاء الشخصي.



وقد سلمت الهواتف الخلوية لأصحابها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.



لذلك وبناءً على إشارة القضاء، عممت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وطلبت من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة وتعرّفوا عليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، أو 897109-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.