إميل رحمه ومحمد رستم تقدما بوكالتهما عن اللواء ابراهيم بدعوى ضد خالد ضاهر وعميد حمود

تقدم المحاميان إميل رحمه ومحمد رستم لدى النيابة العامة التمييزية، بوكالتهما عن المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم بدعوى ضد النائب السابق خالد ضاهر والعقيد المتقاعد عميد حمود بجرم إثارة الفتنة والنعرات المذهبية وضرب هيبة الدولة باستهداف المديرية العامة للامن العام ومديره على خلفية جريمة خطف وقتل الشيخ أحمد الرفاعي في بلدة القرقف العكارية.