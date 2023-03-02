الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إميل رحمه ومحمد رستم تقدما بوكالتهما عن اللواء ابراهيم بدعوى ضد خالد ضاهر وعميد حمود
أمن وقضاء
2023-03-02 | 07:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إميل رحمه ومحمد رستم تقدما بوكالتهما عن اللواء ابراهيم بدعوى ضد خالد ضاهر وعميد حمود
تقدم المحاميان إميل رحمه ومحمد رستم لدى النيابة العامة التمييزية، بوكالتهما عن المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم بدعوى ضد النائب السابق خالد ضاهر والعقيد المتقاعد عميد حمود بجرم إثارة الفتنة والنعرات المذهبية وضرب هيبة الدولة باستهداف المديرية العامة للامن العام ومديره على خلفية جريمة خطف وقتل الشيخ أحمد الرفاعي في بلدة القرقف العكارية.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
عباس ابراهيم
دعوى
خالد ضاهر
عميد حمود
التالي
الاعتداء على طبيبين بالسلاح في محلة البص في صور
تعميم صورة موقوفَين ينشطان بعمليات النشل على متن دراجة آلية... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-01
ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.. اليكم المزيد من التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-01
ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.. اليكم المزيد من التفاصيل
0
آخر الأخبار
2023-03-01
اللواء عباس ابراهيم خلال وداع المديرية العامة للأمن العام وضباطها وعناصرها: قوتنا بوحدتنا وأنا أترك اليوم تاركا أمانة بين أيديكم فحافظوا عليها والعميد البيسري هو أكثر من يمكن أن يحافظ على هذه الأمانة
آخر الأخبار
2023-03-01
اللواء عباس ابراهيم خلال وداع المديرية العامة للأمن العام وضباطها وعناصرها: قوتنا بوحدتنا وأنا أترك اليوم تاركا أمانة بين أيديكم فحافظوا عليها والعميد البيسري هو أكثر من يمكن أن يحافظ على هذه الأمانة
0
آخر الأخبار
2023-03-01
الياس البيسري متوجها الى اللواء عباس ابراهيم: مهما تحدثنا لن نوفيك حقك بما قمت به ولا يسعني الا ان أعدك بإسمي وبإسم رفاقي الضباط وكل العسكريين بالأمن العام أن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وارادة من أجل ان نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية
آخر الأخبار
2023-03-01
الياس البيسري متوجها الى اللواء عباس ابراهيم: مهما تحدثنا لن نوفيك حقك بما قمت به ولا يسعني الا ان أعدك بإسمي وبإسم رفاقي الضباط وكل العسكريين بالأمن العام أن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وارادة من أجل ان نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية
0
علوم وتكنولوجيا
2023-03-01
دعوى قضائية ضد تسلا وإيلون ماسك بشأن مزاعم مضللة عن القيادة الذاتية
علوم وتكنولوجيا
2023-03-01
دعوى قضائية ضد تسلا وإيلون ماسك بشأن مزاعم مضللة عن القيادة الذاتية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مذكرة رد من القاضية عون للقاضيين عبود وعويدات
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مذكرة رد من القاضية عون للقاضيين عبود وعويدات
0
أمن وقضاء
10:49
ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
10:49
ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
0
أمن وقضاء
10:13
الجيش: توقيف مطلوبَين في صحراء الشويفات
أمن وقضاء
10:13
الجيش: توقيف مطلوبَين في صحراء الشويفات
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ما هي التسوية الرئاسية المعروضة فرنسيا والمرفوضة سعوديا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ما هي التسوية الرئاسية المعروضة فرنسيا والمرفوضة سعوديا؟
0
أخبار دولية
14:08
ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلاً
أخبار دولية
14:08
ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلاً
0
أخبار دولية
08:31
باريس تصف تخصيب إيران لليورانيوم بأنه "مقلق جدًا"
أخبار دولية
08:31
باريس تصف تخصيب إيران لليورانيوم بأنه "مقلق جدًا"
0
فنّ
2023-03-01
كانت بمثابة "متنفس" لها... شاكيرا تخرج عن صمتها بعد إصدار الأغنية ضدّ بيكيه
فنّ
2023-03-01
كانت بمثابة "متنفس" لها... شاكيرا تخرج عن صمتها بعد إصدار الأغنية ضدّ بيكيه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
3
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
4
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
5
فنّ
05:13
فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)
فنّ
05:13
فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)
6
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
8
صحف اليوم
00:05
نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:05
نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store