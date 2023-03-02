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الاعتداء على طبيبين بالسلاح في محلة البص في صور
أمن وقضاء
2023-03-02 | 09:20
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الاعتداء على طبيبين بالسلاح في محلة البص في صور
إليكم تفاصيل ما حصل...
أقدم شخص من التابعية الفلسطينية، كان يرافق مريضة من أقربائه، على تهديد الدكتورة هيفاء دبوق بمسدس حربي في عيادتها في محلة البص في صور، بعد ان أجرت لها الفحوص اللازمة، فتدخل زوجها الدكتور جعفر عباس كون عيادته بجانب عيادة زوجته، وبعد عراك فر المعتدي والمريضة.
وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث، فيما تقدم الطبيبان عباس ودبوق بدعوى بحق المعتدي، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
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