الجيش: توقيف مطلوبَين في صحراء الشويفات

بيان صادر عن قيادة الجيش...

اعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 2/3/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة صحراء الشويفات المواطنَين (ع.ب.) و (أ.ي.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة منها (255 ظرفاً من مادة الكوكايين وباز الكوكايين، 19 كرة متوسطة الحجم من حشيشة الكيف وظرفين كبيرين من نبتة الماريجوانا).



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".