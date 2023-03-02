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ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
2023-03-02 | 10:49
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ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
ضمن إطار الخطّة التي تتّبعها وِحدة الشّرطة القضائية بغية الحد من ظاهرة تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات حول استخدام أحد الأشخاص سيارة أجرة لنقل الركاب نوع "كيا"، ونقل مخدرات على متنها من البقاع الى بيروت من دون علم الركاب، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبعد التنسيق بين المجموعة الخاصة ومكتب مكافحة المخدرات في الوحدة المذكورة قامت قوة من المجموعة بنصب كمين محكم في منطقة ضهر البيدر وتوقيف المدعو: إ. إ (مواليد عام 1993، لبناني).
وقد كان برفقته كلّ من:
- ف. ز. (مواليد عام 1977، لبنانيّة)
- آ. ز. (مواليد عام 2002، لبنانيّة)
- ح. س. (مواليد عام 2004، سوريّة).
وبتفتيشهم والسيّارة، بواسطة الكلاب البوليسيّة، تم اكتشاف مخبأ سرّي يستخدمه للمخدرات، وضبط في داخلها ما يلي:
- علبة بلاستيكيّة شفافة بداخلها حوالي 20 غ. قائم من مادة الكوكايين
- 5 أظرف ورقيّة بيضاء بداخلها مادّة بيضاء اللون
- مبلغ 1،500 دولار أميركيّ، وحوالى 900،000 ل.ل.
- هاتف خلوي، وأغراض شخصيّة أخرى...
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّ (إ. إ) وأودع والمضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، في حين تُرك الثلاثة الآخرون.
والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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