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أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس

أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس

تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" المعروفة بسعرها الزهيد. وتمكنت المجموعة الخاصّة في المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف لبنانيَين وسوري في طرابلس بالجرم المشهود، وتمّت مصادرة آليتين تُستخدمان لعمليات تجارة المسدسات اضافة الى ٢٠٠ مسدس تركي.



وقد بوشر التحقيق في القضية بالتنسيق مع القضاء المختص.