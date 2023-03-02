حريق كبير داخل حرش في بلدة بطرماز قضاء الضنية (فيديو)

توقيف مطلوب وضبط أسلحة وذخائر في بلدة السفيرة ــ الضنية

توقيف مطلوب وضبط أسلحة وذخائر في بلدة السفيرة ــ الضنية

مفرزة إستقصاء الجنوب أوقفت شخصًا في مركبا حاول قتل إبنته