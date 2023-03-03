مجموعة روتانا الاعلامية والـ LBCI والضاهر: حل جميع النزاعات والتنازل عن الدعاوى

مجموعة روتانا الاعلامية والـ LBCI والضاهر: حل جميع النزاعات والتنازل عن الدعاوى

ان مجموعة روتانا الاعلامية وشركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال ش.م.ل. LBCI والسيد بيار الضاهر يعلنون انهم توصلوا الى حل جميع النزاعات القضائية العالقة بينهم واضعين حدا لجميع المطالبات والدعاوى بين بعضهم البعض.



بناء عليه، اتفق الفرقاء على الرجوع والتنازل عن جميع الدعاوى المقامة ضد بعضهم البعض بصورة نهائية وغير قابلة للرجوع عنها، دون اقرار اي منهم بالمسؤولية او باقتراف أي خطأ.