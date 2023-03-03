مروّجا مخدرات ينشطان في عدة مناطق ضمن بيروت...

مروّجا مخدرات ينشطان في عدة مناطق ضمن بيروت...

قامت قوة من المجموعة الخاصة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي وفي محلة الجميزة بتوقيف كلّ من اللبنانيَّين:



ط. ص (مواليد عام 1962)

ع. ع. (مواليد عام 1993)



وذلك أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "هوندا". وبتفتيشهما والسيّارة، ضبط بحوزتهما ما يلي:



/65/ ظرف كوكايين معدة للترويج

وكيسين من مادة الماريجوانا

/200/ دولار أميركيّ مزيّفة، بالإضافة الى هواتفهم الخلويّة.



وأودع الموقوفان والمضبوطات المرجع المختص، والتحقيق جار ٍبإشراف القضاء.